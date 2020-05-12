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Tekirdağ'da tır devrildi: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, H.S. sevk ve idaresindeki bir nakliye firmasına ait tır, Muratlı-Tekirdağ karayolu 2. kilometresi üzerinde sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Araçtan çevredekilerin yardımlarıyla çıkarılan sürücü H.S. ve yanında yolculuk eden İ.Ö. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.


Yaralı sürücü ve yolcuya ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptı. İki yaralı tedavi edilmek üzere ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.


Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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