Tekirdağ'da tır kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracı biçti: 10 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki tır, kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracın arasına daldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki tır, kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracın arasına daldı. Tır şoförü olay yerinden kaçarken, kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza, Hıdırağa Mahallesi Çorlu-Çerkezköy yolu Çorlu Ticaret Borsası kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Çorlu istikametine seyreden tır, kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracın arasına daldı. Meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Tır şoförü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu'daki hastanelere sevk edildi.