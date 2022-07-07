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Tekirdağ'da tır kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracı biçti: 10 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki tır, kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracın arasına daldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki tır, kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracın arasına daldı. Tır şoförü olay yerinden kaçarken, kazada 10 kişi yaralandı.


Kaza, Hıdırağa Mahallesi Çorlu-Çerkezköy yolu Çorlu Ticaret Borsası kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Çorlu istikametine seyreden tır, kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracın arasına daldı. Meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Tır şoförü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu'daki hastanelere sevk edildi.

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