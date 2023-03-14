Tekirdağ'da TOKİ'nin kura çekilişi sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi çerçevesinde Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Saray, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerinde yapılacak olan 888 konut için kura çekimi gerçekleştirilmeye devam ederken, kuraya katılan vatandaşlar ise büyük heyecanla bekliyor.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da yapılan kurada; Süleymanpaşa'ya 500 konut, Saray ilçesine 150 konut, Muratlı ilçesine 120 konut ve Hayrabolu ilçesine 118 konut için kura çekimi gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilecek olan konutlara toplam 11 bin 528 kişi başvuru yaparken, vatandaşlar kura çekilişinin yapıldığı salona gelerek alanı doldurdu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpapşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Şu anda kura törenindeyiz, inşallah birazdan şehrimizde yapılacak 500 tane konutla ilgili kuralar çekilmiş olacak. Yaklaşık 11 bin müracaat var, 11 bin kişi içerisinden 500 kişi seçilecek. Şehit ailelerimiz var, emeklilerimiz var, gençlerimiz var. Onlara da belli bir kontenjan ayrıldı. Onun haricinde toplamda 500 konutun kurası çekilmiş olacak. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu proje için teşekkür ediyorum ve bu projede biz görüştüğümüzde de çok önemseyen Sayın Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyorum ve Tekirdağ'da bu yatırımların yapılması ile ilgili çok ciddi emek veren Meclis Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Şentop hocamıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum" dedi.