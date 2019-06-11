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Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 2 gözaltı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde polisin torbacı olarak anılan sokak satıcılarına yönelik olarak düzenlediği operasyonda 2 şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polisin torbacı olarak anılan sokak satıcılarına yönelik olarak düzenlediği operasyonda 2 şahıs gözaltına alındı.


Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendiren şahısları takibe aldı. Gençleri zehirleyen ve torbacı olarak anılan sokak satıcılarına operasyon düzenleyen ekipler, takibe aldıkları bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan 4 şahıs üzerinde ve araçta arama yapan polis ekipleri yaptıkları aramalarda şeffaf poşet içerisinde skunk olarak bilinen uyuşturucu madde, kağıtlara sarılı vaziyette satışa hazır halde uyuşturucu madde ile uyuşturucu nitelikli hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 2 bin 500 TL para ele geçirdi. Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri araçta bulunan 4 kişiden 2'sini de gözaltına aldı.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

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