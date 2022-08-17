İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da trafik ekiplerinden geniş çaplı uygulama

Tekirdağ’da trafik ekiplerince şehrin birçok noktasında trafik denetimi gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da trafik ekiplerince şehrin birçok noktasında trafik denetimi gerçekleştirildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince şehrin birçok noktasında geniş çaplı trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde, araçlar durdurularak egzozları, ışık donanımları, sürücülerin alkol denetimleri, emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları kontrol edildi.


Yapılan denetim ve kontrollerde egzoz sesi yüksek, emniyet kemeri kullanmayan vb. kural ihlali görülen araç sürücülerine idari para cezası uygulanarak eksiği görülen araçlar trafikten men edilerek çekiciler ile otoparka çektirildi.

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