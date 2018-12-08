Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Malkara-Süleymanpaşa yolu üzeri Alaybey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa istikametine seyreden Aykut Dut yönetimindeki 22 RE 766 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu aynı yönde seyreden Murat Demirbacak idaresindeki 59 DA 853 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada hafif yaralanan otomobil şoförü Aykut Dut, kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.