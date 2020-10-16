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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Batkın Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 59 HF 848 plakalı otomobil ile 59 ABF 915 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası araçlar yol kenarına savruldu. Kazada yaralanan Naime K. isimli yolcu, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Öte yandan seyir halindeki bir traktörün kazaya sebebiyet verdiği öne sürüldü.


Kazayla ilgili jandarma tarafında soruşturma başlatıldı.

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