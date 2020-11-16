Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hacıevhat Mahallesi Hayrabolu Caddesi üzerinde Üçler Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anadolu Lisesi kavşağından Erenler istikametine seyreden Murat Vural yönetimindeki 59 ADE 553 plakalı motosiklet, Yeşil Kubbe Caddesi'nden çevre yoluna çıkan otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Murat Vural, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.