İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’da trafik uyarı levhasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ'da trafik uyarı levhasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Muratlı-Tekirdağ yolu üzerinde Yeşilsırt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen H.S. idaresindeki 59 AEK 625 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonu karşısında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu trafik uyarı levhasına çarptı. Savrulan otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde hayata tutunurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Yolun iki şeridi araç geçişine kapandı. Tek taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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