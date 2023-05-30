Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Baykallar mevkiinden Cumhuriyet Meydanı istikametine seyir halinde bulunan M.S.S. idaresindeki motosikleti ile Karayolları kavşağında kırmızı ışık ihlali yaptı. M.S.S. motosikleti ile o sırada yeşil ışığı geçip ilerleyen M.U. hâkimiyetindeki 59 BD 7572 plakalı araca yandan çarparak savruldu. Olay yerinde bulunan vatandaşların ilk müdahalesi sonrası yaralı M.S.S., olay yerine gelen ambulans ile Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.