Tekirdağ'da trafik kazası: 1'i bebek 4 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, tarlaya uçtu.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, tarlaya uçtu. Kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı.
Kaza, D-110 Karayolu üzeri Küçükhıdır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa'dan Malkara istikametine seyreden Oya Karakulak (31) yönetimindeki 34 YZU 29 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, tarlaya uçtu.
Kazada sürücü Oya Karakulak, Fatih Karakulak (31), Aslı Sayak (24) ve N.K. (1) isimli bebek yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.