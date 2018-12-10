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Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ağır yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde hafif ticari aracın vince çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hafif ticari aracın vince çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Malkara Süleymanpaşa yolu üzeri Şarköy sapağı mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa'dan Malkara istikametine seyreden İ.Ç. yönetimindeki 09 PG 312 plakalı hafif ticari araç, sisli havada aynı yönde bulunan Y.A idaresindeki vince arakadan çarptı.


Kazada hafif ticari araç sürücüsü İ.Ç ve yanında bulunan E.Ç. ağır yaralandı.


Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

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