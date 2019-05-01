İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 genç yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 genç yaralandı.


Kaza, Hacıevhat Mahallesi TOKİ kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin A.'nın (17) kullandığı plakasız motosiklet, Gözde İ. yönetimindeki 59 YF 157 plakalı otomobil ile çarpıştı.


Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin A. ve arkasında bulunan Mustafa O. (16) yaralandı. Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 genç tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.