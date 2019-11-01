Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, Muratlı-Tekirdağ karayolu Yeşilsırt Mahallesi İnciröbekleri mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Tekirdağ istikametinden Muratlı yönüne doğru seyir eden K.B. idaresindeki 59 YU 012 plakalı tır, ıslak zeminin de etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Muratlı'dan Tekirdağ istikametine gitmekte olan Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait resmi plakalı bir araca çarpan tır, yol kenarına savruldu. İki aracın sürücüsü de hafif yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza yerine gelen trafik ekipleri, yol güvenliğini sağlayarak incelemelerde bulundu.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.