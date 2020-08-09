İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Şahin yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyrederken Şahin Mahallesi yoluna sapan Hasan Ö. yönetimindeki 59 ACJ 422 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden Gökhan K. idaresindeki 59 LB 958 plakalı otomobil arkadan çarptı.


Çarpma sonrası yoldan çıkan Gökhan K.'nin kullandığı otomobil, şarampole girdi. Kaza sonrası yaralanan sürücü Gökhan K. ve Ayşe K. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.


Olayla ilgili konuşan Batuhan Top, "Doğanköy Mahallesi'ne arkadaşım Selçuk ile beraber düğüne gidiyorduk. Kazayı görünce durduk, yardıma koştuk" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.