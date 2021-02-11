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Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Muratlı Küçük Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. sevk ve idaresindeki 27 FY 837 plakalı otomobil ile Y.B. yönetimindeki 34 BKM 518 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü Y.K. ve yanındaki yolcu olarak bulunan Y.E., itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar tedavi edilmek üzere ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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