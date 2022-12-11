Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, Süleymanpaşa - Malkara yolunda Seymenli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ü. idaresindeki 34 ZL 8210 plakalı otomobiliyle Malkara istikametinden Tekirdağ istikametine seyir halindeyken, önünde aynı istikamette seyir halindeki sürücü F.H.'nin idaresindeki 35 A 533-10 plakalı ve buna bağlı olan 35 A 534-10 plakalı yarırömorka arkadan çarptı. Çarpışmadan hemen sonra otomobilde bulunan sürücü E.Ü. ve G.Ü. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi.

Kaza bölgesine gelen ekipler, yaralıları araçtan çıkardı. Burada ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.

G.Ü. ağır yaralı, E.Ü. ise hafif yaralı olarak Tekirdağ Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerince kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.