Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne yolu üzeri Marmaracık ile Ulaş Mahallesi arasında meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Esra K. idaresindeki 59 PB 831 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Alper D. yönetimindeki 59 ZB 529 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçların sürücüleri yaralandı. Yaralı sürücüler, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.