Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde viraja hızlı giren araç takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara-Şarköy yolu Karıştıran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şarköy'den Malkara'ya gelmekte olan İbrahim K. (67) idaresindeki 59 DR 867 plakalı cip, kavşağa hızla girdiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak takla attı. Araçta bulunan sürücü İbrahim K. (67) ve Mürvet K. (67) yaralandı. Yaralılar ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.