İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde viraja hızlı giren araç takla attı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde viraja hızlı giren araç takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Malkara-Şarköy yolu Karıştıran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şarköy'den Malkara'ya gelmekte olan İbrahim K. (67) idaresindeki 59 DR 867 plakalı cip, kavşağa hızla girdiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak takla attı. Araçta bulunan sürücü İbrahim K. (67) ve Mürvet K. (67) yaralandı. Yaralılar ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.