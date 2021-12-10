İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Çevreyolu Süleymanpaşa ilçesi kapalı spor salonu karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.O. idaresindeki 59 ED 360 plakalı otomobil refüje çarptıktan sonra takla atarak devrildi. Kazada sürücü N.O. ve araçta bulunan F.G. ile N.Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yardımı ile araçtan çıkartılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.