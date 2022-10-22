İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tekirdağ'da trafik kazası: Astsubay yaralandı

Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü astsubay yaralandı.


Kaza, Salih Omurtak Caddesi eski Çorlu Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Atatürk Meydanı istikametine seyrederken hatalı 'U' dönüşü yapan O.T. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen astsubay U.K.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.


Kazada yaralanan genç astsubay, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Astsubay U.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.