Tekirdağ'da trafik levhalarına çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yol kenarındaki trafik levhalarına çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi hastanelik oldu.

Kaza, saat 19.40 sıralarında Muratlı Sanayi Sitesi önündeki yolda meydana geldi. İddiaya göre, Ş.A. idaresindeki 59 ADR 908 plakalı otomobil, henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trafik levhalarına çarparak takla attı. Kazada araç sürücüsü Ş.A. ile araçta yolcu olarak bulunan F.A. ve İ.İ. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılırken, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde sağlık ekipleri gerçekleştirdi. Emniyet Trafik ekipleri ise yoldaki trafik güvenliğini sağladı. Trafik akışı diğer şeritten verildi.

Yaralılardan sürücü Ş.A. ve yolcu F.A. ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edilirken, diğer yaralı İ.A. ise ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Olay mahallinde inceleme yapılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.