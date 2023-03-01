Tekirdağ'da tütün ve makaron operasyonu

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 120 bin makaron ve 110 kilogram tütün ele geçirildi.
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 120 bin makaron ve 110 kilogram tütün ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada Çerkezköy ilçesi Atatürk Mahallesi'nde F. A'nın evinde arama yapıldı.
Aramalarda, 120 bin makaron, 110 kilogram kıyılmış tütün, kompresör, 2 otomatik makaron doldurma makinesi, ele geçirildi. Konuyla ilgili ev sahibi F. A gözaltına alındı.