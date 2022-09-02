İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da tütüne dev operasyon

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin operasyon düzenlediği adreslerde kilolarca tütün ve binlerce bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin operasyon düzenlediği adreslerde kilolarca tütün ve binlerce bandrolsüz makaron ele geçirildi.


Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 1 ikamet, 1 işyeri ve 1 araçta yapılan arama faaliyetleri neticesinde, 269 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron, 307 bin 320 adet dolu makaron ve 37 kilogram tütün ele geçirildi.


Haklarında 5607 SKM ve 4733 SKM suçlarından yasal işlem yapılan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakıldı.

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