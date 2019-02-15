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Tekirdağ'da ücretsiz fidan dağıtılacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, "Sizin de Dikili Bir Ağacınız Olsun" sloganıyla başlattığı kampanyada kendi serasında ürettiği sedir, çam ve servi fidanlarını vatandaşlara ücretsiz dağıtacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, "Sizin de Dikili Bir Ağacınız Olsun" sloganıyla başlattığı kampanyada kendi serasında ürettiği sedir, çam ve servi fidanlarını vatandaşlara ücretsiz dağıtacak.


Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi tarafından üretilen fidanlar Hürriyet Mahallesi Baykallar Mevkisi Anı Kıyı Sokak'ta bulunan belediye serasından halka dağıtılacak.



"Tek isteğimiz daha yeşil bir şehir oluşturmak"


Konu hakkında açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Süleymanpaşa Belediyemizin serasında ürettiğimiz yüzlerce fidanı daha yeşil bir Süleymanpaşa için vatandaşlarımıza dağıtacağız. Tek amacımız, tek isteğimiz daha yeşil bir şehir oluşturmak. Bu noktada tüm halkımızı "Sizin de Dikili Bir Ağacınız Olsun" adı altında başlattığımız çalışmamızda fidan alıp fidanları toprakla buluşturmaya, daha yeşil bir Süleymanpaşa oluşturmaya bekliyoruz" dedi.


Yüzlerce fidanın vatandaşlara güzel bir gelecek için teslim edileceği organizasyon 18 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve dağıtım 28 Şubat Perşembe gününe kadar devam edecek.

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