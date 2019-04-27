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Tekirdağ'da uçurtma şenliği

Tekirdağ’da jandarmanın kuruluşunun 180’inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.

Tekirdağ'da jandarmanın kuruluşunun 180'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.


Jandarmanın kuruluşunun 180'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu öğrencilerinin ve vatandaşların katılımıyla merkez ilçe Süleymanpaşa sahil dolgu alanında uçurtma şenliği düzenlendi. Uçurtma şenliğine İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler de katıldı.


Sahil dolgu alanda İl Jandarma Komutanlığı tarafından çocuklara ve vatandaşlara yüzlerce uçurtma dağıtıldı. Uçurtma şenliğine katılan yüzlerce vatandaş sahil dolgu alanda uçurtma uçurmaya çalıştı. Uçurma şenliği sayesinde çocuklar teknolojiden uzak bir gün geçirirken sahil dolgu alanı da renkli görüntülere sahne oldu.

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