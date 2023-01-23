Tekirdağ'da uyuşturucu kullanan 4 zanlı yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir takım şahısların uyuşturucu madde kullandığı ihbarını alan Jandarma ekipleri harekete geçti.

İlçeye bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Atatürk Parkında uyuşturucu madde kullanan şahıslar olduğu ihbarını alan Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri, olay yerinde yakaladığı şahısların uyuşturucu kullandıklarını tespit etti.

Jandarma ekipleri, şahısların üzerlerinde ve araçlarında yaptığı aramada, 8 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, 2 tabanca mermisi ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar S.B., T.Y., K.A., M.E.B ekiplerce gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının şahısların maddeleri nasıl ve nereden temin ettikleri, uyuşturucu ticareti yapıp yapmadıklarının tespiti için çalışmalarını genişlettiği öğrenildi.