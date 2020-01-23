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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince metruk binalarda ve ikametlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince metruk binalarda ve ikametlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde metruk bir binanın ön kısmındaki yıkıntıların arasına gizlenmiş şekilde; fişeklenmiş halde satışa hazır 12 fişek (daralı 7.5 gram) eroin maddesi, fişeklenmiş halde satışa hazır 49 fişek (daralı 35 gram) bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Hıdırağa Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 2 şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan arama neticesinde; fişeklenmemiş halde 3 ayrı şeffaf poşet içerisinde daralı toplam 140.5 gram eroin maddesi, fişeklenmemiş halde daralı 21 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan defter kağıtları, saç tokaları, 1 adet eldiven ve 1 adet makas ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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