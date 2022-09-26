Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları

Tekirdağ il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 kişiden 8'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan Şahıslara yönelik yapılan istihbari ve saha çalışmaları çerçevesinde edinilen bilgilere istinaden C.Ş. isimli şahsın Tekirdağ Otogarında Çorlu- Tekirdağ otobüsünden inmesi üzerine adli makamlardan alınan arama kararına göre bayan görevli tarafından yapılan aramalarda şahsın göğüs bölgesinden toplam 106 adet Extacy hap maddeleri bulunarak el konuldu. Şahıs yakalanarak gözaltına alındıktan sonra uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan sorgulaması tamamlanan C.Ş. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince ilçede uyuşturucu madde ticareti suçunu işleyen şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda ikamette ve yerinde adli makamlardan alınan arama kararına göre yapılan aramada 0.05 gram kokain maddesi S.A. isimli şahsın üzerinde kasık bölgesinde bir adet peçete içerisinde 8 adet alüminyum parçası içerisinde, net ağırlığı 1.92 gram Taş Kokain maddesi, 10 adet şeffaf poşet parçası içerisinde satışa hazır vaziyette, net ağırlığı 2.10 gram Kokain maddesi, S.A. isimli şahsın üzerinde kasık bölgesinde 1 adet peçete içerisinde 4 adet alüminyum parçası içerisinde, net ağırlığı 0.85 gram Taş Kokain maddesi, iş yeri içerisinde 16 adet şeffaf poşet parçası içerisinde daralı ağırlığı 2.70 gram, net ağırlığı 2.10 gram Kokain maddesi, toplam 3 bin 950 TL para, S.A. isimli şahıstan 2900 TL para, S.M. isimli şahıstan ele geçirilen 1 adet toplam 2 bin 550 TL para, işyerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet boş şarjör, ikamet aramasında net ağırlığı 12.20 gram Kokain maddesi, toz halinde net ağırlığı 6.42 gram Kokain maddesi, taş halde net ağrılığı 31.96 gram Kokain maddesi, 1 adet hassas terazi, Kokain kaynatımında kullanıldığı ve Amonyak olduğu değerlendirilen sıvı madde, Toz Kokain olduğu değerlendirilen toplam 271 gram Kokain maddesi ele geçirildi.

Olayın şüphelisi S. A., S.A. ve S.M. isimli şahıslara Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan işlem yapılmış ve her üç şüpheli de gözaltına alınarak mevcutlu olarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

İstanbul- Çorlu otoyolu Çorlu Gişelerde usulüne uygun olarak şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramada Net ağırlığı 59.70 gram renk ve görünüm itibariyle metamfetamin maddesi olduğu değerlendirilen madde ve yine net ağırlığı 4.60 gram renk ve görünüm itibariyle kokain maddesi ve 1 adet pipe) ele geçirildi. Konuyla ilgili K.C.B., A.S. ve Y.Ö. hakkında Uyuşturucu Madde Ticaretinden işlem yapılarak gözaltına alındı.

Muratlı ilçesinde de uyuşturucuya ilişkin yapılan çalışmalarda, Ç.C. ve O.N. isimli şahısların Muratlı İlçesi Kırkkepenekli Köyünde bulunan çiftlik evlerinde uyuşturucu madde yetiştirdikleri ve sattıkları yönündeki bilgilere istinaden, alınan arama ve el koyma kararına istinaden yapılan aramalarda, Daralı 9 kilo 119,8 gram kubar esrar, 27 kök halinde koparılmış ve kurumaya bırakılmış (bir kilo 850 gram) Hint keneviri bitkileri, 38,8 gram Hint Keneviri Tohumu, 1 adet alacak verecek listesinin olduğu defter, 2 adet terazi , 3 adet makas, 1 adet değirmen, 1 adet elek, 1 adet terazili vakum makinesi, 452 adet uyuşturucu yetiştirilmesinde kullanıldığı değerlendirilen materyaller bulunarak el konuldu. Ç.C ve O.N isimli şahıslar ile çiftlikte bulunan S.K. ve M.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi üzerinde durdurulan H.K isimli şahsın üzerinden 10 fişek daralı ağırlığı 10.90 gram, net ağırlığı 4.80 gram eroin maddesi ve toplamda 75 TL para ele geçirildi. H.K. gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesinde Z.C.E isimli şahıs üzerinden 1 adet şeffaf renkli poşet içerisinden toplam 67 adet, üzerinde ibaresi yazılı bulunan hap şeklindeki maddenin görünüş itibari ile uyuşturucu ve uyarıcı nitelikteki reçeteye tabii sentetik ecza olabileceği hapları üzerinden çıkartarak kendi rızası ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 205 TL para ele geçirildi. Şahsın yapılan kaba üst yoklamasında ise başkaca suç veya suç unsuruna rastlanılmazken, şahıs gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

Çorlu Reşadiye mahallesinde motosikletli polis ekipleri tarafından durdurularak araç içinde ve üzerinde suç unsuru olup olmadığını sorduğunda, torpido gözünde bulunan toplam 51 adet hapı rızasıyla polislere teslim edildi. Haplar kriminal incelemesi yaptırılmak üzere muhafaza altına alınarak şahıs gözaltına alındı.