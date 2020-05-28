Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bir şahsın üzerinde yapılan aramada 154 fişek eroin ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 60 TL ele geçirildi. E.Z. isimli şahıs gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı.