Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir şahsın üzerinde ve yakalandığı yerde bulunan otluk alanda arama yapıldı. Aramalarda fişeklenmiş halde 99 fişek uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 344.5 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili Ü.B. isimli şahıs uyuşturucu ve uyarıcı ticari yapmak suçundan gözaltına alındı.