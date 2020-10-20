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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Çorlu Grup Amirliği ekipleri tarafından Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen T.T. isimli şahsın üzerinde ve sokakta durduğu yerdeki otluk kısımda arama yapıldı. Aramalarda, fişeklenmiş halde 50 fişek uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 200 TL para ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan T.T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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