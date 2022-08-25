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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik olarak önceden belirlenen 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik olarak önceden belirlenen 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çorlu'da Hıdırağa Mahallesi'ndeki 17 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. 6 aranan şahsın da yakalandığı operasyonda toplamda 10 şüpheli gözaltına alındı.


Operasyon çerçevesinde 102 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ile ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.


Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

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