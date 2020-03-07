Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Olaya ilişkin 3 ilçede toplamda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Hatip Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir adreste yapılan aramada 1 kilogram 393 gram uyuşturucu maddelerden bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 355 gram uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, 42 adet lyrica ibareli uyuşturucu nitelikli sentetik ecza, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 640 TL para,1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet fişek, 1 adet ruhsatsız şarjörlü pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 12 adet fişek, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan eldivenler ve yemek kaşığı, 1 adet capasity marka hassas terazi ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak C.B. isimli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kapaklı, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde tespit edilen bazı adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda eroin, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, Y.K., G.Ö., Y.İ., S.B., C.M., G.Ç., A.Ç., M.Ş.T., Ç.Ö., G.C., T.İ. ve R.B. isimli 12 şahıs daha yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.