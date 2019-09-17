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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi Çorlu Grup Amirliği görevlilerince, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Top Sahası mevkiinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen bir ikamette arama yapıldı. Aramalar neticesinde 29 adet fişek tabir edilen eroin maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 373 TL ele geçirildi. Biri yaşı küçük 2 şüpheli gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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