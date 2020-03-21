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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ile 850 TL para ele geçirildi.

Olaya ilişkin 2 şahıs gözaltına alındı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Çorlu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 2 şahıs ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalar sonucunda 5 fişek şeffaf renkli poşetler ve 1 adet şeffaf poşet içinde olmak üzere 16.15 gram daralı eroin maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 850 TL para ele geçirildi.


Olaya ilişkin 2 şahıs gözaltına alınırken, konuyla ilişkin soruşturma başlatıldı.

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