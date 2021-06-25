Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Çorlu Grup Amirliğimiz ekiplerince Cemaliye Mahallesinde tespit edilen bir ikamette arama yapıldı. Aramalarda, 182 fişek eroin, uyuşturucu madde fişeklemede kullanılan makas, eldiven ve defter kağıtları, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 5 bin 35TL para, 1 adet tabanca, şarjör ve 12 adet 9 mm çapında dolu tabanca fişeği ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak ikamette bulunan T.Ç. ve N.Ç. uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve 6136 S.K.M. suçlarından gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.