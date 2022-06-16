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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde farklı mahallelerde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde farklı mahallelerde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.


Süleymanpaşa ilçe merkezi ve Kumbağ mahallesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı duyumu alınması üzerine Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM İstihbarat Şube Müdürlükleri 3 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda O.E. (26), S.K. (34) ve M.K. (48) isimli şahısların ikametinde yapılan aramada, 6 adet satışa hazır fişeklenmiş halde metamfetamin, 1 adet beyaz peçeteye sarılı satışa hazır vaziyette bonzai, 3 adet satışa hazır fişeklenmiş halde eroin, 3 adet kağıda sarılı fişeklenmiş halde esrar, 1 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan dijital hassas terazi ve 7 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden M.K. ve O.E. tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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