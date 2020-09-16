Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan bir şüphelinin yapılan üst aramasında fişeklenmiş halde 34 fişek eroin, 77 gram eroin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 30 TL para ele geçirildi. Hakkında 44 adet suç kaydı bulunan M.Ç. adli makamlara sevk edildi.

Narkotik ekiplerince Süleymanpaşa 100. Yıl Mahallesi Galericiler Sitesi içerisinde durdurulan araçtaki S.C. ve A.M. isimli şahısların üzerinde de arama yapıldı. Aramalarda 1 adet plaster içerisinde toplam 14 adet 300 milligram ibareli sentetik ecza ele geçirildi. S.C ve A.M isimli şahıslar gözaltına alındı.