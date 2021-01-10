Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği tarafından Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda durdurulan bir araç içerisinde arama yapıldı. Aramada, fişeklenmemiş halde daralı 47 gram uyuşturucu maddelerden sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili T.U., A.G. ve E.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.