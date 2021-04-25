Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir ikamete düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir ikamette yapılan aramada, 48 gram uyuşturucu maddelerden eroin, 88 fişek uyuşturucu maddelerden eroin, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 905 TL para, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan renkli saç tokaları, kesilmiş defter sayfaları ve 1 adet makas ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan G.E., S.E. ve Ş.T. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gerekli soruşturma başlatıldı.