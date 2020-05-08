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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 745 TL para ele geçirildi.

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 745 TL para ele geçirildi. Olaya ilişkin 4 kişi yakalandı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde 3 adres ve Zafer Mahallesi'nde 1 adreste uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.


Operasyonda 59 adet reçeteye tabi hap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 22 adet fişek, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 745 TL para ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak ‘Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçundan kesinleşmiş 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan T.B. isimli şahısla birlikte toplam 4 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturma sürüyor.

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