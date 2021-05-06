Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Tekirdağ'da uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalarda, R.S.D. ve Y.K.'nin ticari taksi ile İstanbul'dan Tekirdağ'a uyuşturucu madde getirerek fişekledikten sonra satacaklarının öğrenilmesi üzerine, operasyon için düğmeye basıldı. Bahse konu araç durdurularak yapılan aramalarda, aracın arka sağ koltuk kılıfına gizlenmiş 28 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak gerekli işlemlere başlandı.

Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda da suçüstü alınan 2 şahsın üzerinde yapılan aramada, 29 gram ve 6 fişek bonzai, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 200 TL para ele geçirildi.

Konuyla ilgili 2 kişi yakalanarak soruşturma işlemlerine başlandı.