İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalanırken, 2 şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalanırken, 2 şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucuya geçit vermiyor. Polis ekiplerince projeli çalışmalar kapsamında 4 şüpheli şahsın yakalanması amacıyla tespit edilen 6 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 8 fişek ve ayrı 1 poşet içerisinde toplam daralı 16,6 gram sentetik bonzai maddesi, 4 fişek toplam daralı 2,0 gram metamfetamin maddesi, 1 fişek daralı 0,2 gram Hint keneviri tohumu, 2 adet sentetik ecza, 5 adet uyuşturucu madde içmek için kullanılan düzenek, 1 adet av tüfeği bulunarak el konuldu.


Konuyla ilgili hedef şüpheli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, firari bir şahsın yakalanması için çalışmalara başlandı.


Polis ekiplerince Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde 3 ayrı şahsa yönelik çalışmalarda da 2 fişek halinde daralı 3 gram eroin maddesi ve 3 fişek halinde daralı 5.43 gram toz esrar maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 12 adet 7.65 çapında fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 8 adet av fişeği ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.