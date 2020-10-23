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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.


Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Ekiplerce Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bir araca yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde, araç içerisinde bulunan H.İ.K., E.Y., M.U., F.Ç. ve Y.Ç. isimli şahısların üst araması ile araç içerisinden dışarı atılan satışa hazır toplam 15 fişek halinde 9 gram eroin, iki fişek halinde 4 gram bonzai ve bir fişek halinde 2 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.


Olaya ilişkin 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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