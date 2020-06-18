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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez Süleymanpaşa ile Çorlu ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Süleymanpaşa ilçesinde uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Polisin araçta yaptığı aramada 50 gram metamfetamin maddesi, yaklaşık 70 gram esrar, 100 adet uyuşturucu nitelikli hap ve bir adet tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.


Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ise ilçede bazı adreslere uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda satışa hazır fişekler halinde bonzai ve eroin ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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