Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslere uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilirken, adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, 10 gram eroin ve bir miktar uyuşturucu hap bulundu. Operasyonlara ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.