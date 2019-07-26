Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şahsa uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, 1 kişi ise uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 49 gram eroin,12 fişek eroin ve peçete içerisinden 1.20 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili toplam 5 şahsa uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, 1 şahıs ise uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.