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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şahsa uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, 1 kişi ise uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şahsa uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, 1 kişi ise uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.


Çorlu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 49 gram eroin,12 fişek eroin ve peçete içerisinden 1.20 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili toplam 5 şahsa uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, 1 şahıs ise uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

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