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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Çorlu yönünden Muratlı'ya giriş istikametinde şüphe üzerine durdurulan bir aracın içerisindeki E.G. ve S.G. adlı şüphelilerin üzerinden 16 fişek halinde Crack (Taş) adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Yaklaşık 15 gram olan uyuşturucu madde, incelenmek üzere muhafaza altına alındı. 2 şüpheli ise ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olaya ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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