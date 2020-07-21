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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 kişiden 1’i tutuklandı.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında çeşitli adresler ve bazı kişiler üzerinde arama yapıldı. Aramalarda 90 gram bonzai, fişek halinde bir miktar eroin, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışında elde edildiği değerlendirilen 300 lira para ele geçirildi.


Operasyonda yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden R.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken E.A. ile F.A. serbest kaldı.

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